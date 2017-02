Isdygn väntar i Sverige

– Under dygnet hittar vi inte någonstans i hela landet temperaturer som stiger över noll grader, från norr till söder, säger Erling Brännström på SMHI.

I södra delarna av landet har man hittills haft höst och nu kan det alltså bli meteorologisk vinter även där.

– Höst ända in i februari, det kunde ha blivit så om vi inte fått den här lilla köldknäppen nu att höst övergått i vår, de har inte haft minusgrader fem dagar i rad.

Dygnstemperaturen mäts från klockan 19 och 24 timmar framåt. Om det är noll grader eller minusgrader under den tiden på alla SMHI:s omkring 200 mätstationer är det ett nationellt isdygn.

Saarnak har inte tillgång till statistik, men tror inte att det har skett hittills i vinter.

Allra kallast är det i norra Sverige, där det har varit ned till 30 minusgrader lokalt under natten.

Med isdygn menas att temperaturen inte överstiger 0,0°C under dygnet, och då avses "temperaturdygnet", alltså klockan 19-19. I norra Norrland har man upp till 150 isdygn per år.

Så kallade "nationella isdygn" betyder däremot att samtliga mätstationer i Sverige har isdygn samtidigt. Det händer, under milda vintrar, att det aldrig inträffar.

Flest nationella isdygn hade Sverige vintern 1969/70, 25 stycken.

Källa: SMHI.