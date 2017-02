Elektras ödesmättade vånda är hänförande

Richard Strauss var en mästare i att bygga upp stämningar i sina operor och Elektra är ett gott exempel på detta. Känslorna i operan om Elektra är djupa, svarta och livsfarliga, säger P4 Sjuhärads recensent Thorvald Pellby Petterson.

Handling

Elektra dotter till Agamemnon ser sin far mördas av sin mors älskare Aigisthos. Efter detta bestialiska mord viger Elektra sitt liv åt att i alla sammanhang minnas sin far.

Hon drivs av hämndbegär och nöjer sig inte förrän hennes mamma Klytaimnestra och hennes nye man Aigisthos är röjda ur vägen. Hon sätter sitt hopp till sin bror, Orestes. Men under större delen av operan vet hon inte var han befinner sig, eller om han alls är vid liv.

Elektra funderar då på att ta saken i egna händer och röja mördarna ur vägen. Men Orestes kommer tillbaka och kan då utföra dåden, vilket han också gör.

Primalskrik och vånda

Detta är en oerhört stark opera där man inte sparat på något då man låter de mörkaste och innersta känslorna få florerar fritt i ett Freudianskt myller. Orkester och sångare flätas samman i en gigantisk tondikt vars uppbyggnad håller mig fången från första till sista ton. Jag fångas in i primalskrikets ödesmättade vånda.

Minimalistisk scenografi

Scenrummet förmedlar i sin cirkulära form en förnimmelse av oändlighet där en hög mur utstrålar ett instängt hot med en hord av utstickande vassa spjut.

Berättelsen om Elektra, hämtad ur den Grekiska mytologin, är ett blodigt vansinnesdåd som i oändlighetens fångenskap lätt kan appliceras i vår egen brutala samtid. Scenografin är minimalistisk och den enda rekvisitan är det badkar i vilket Agamemnon mördas. Man lämnar över mycket av det scenografiska uttrycket till musikens kraft och det är ett genialt drag då musiken äger ett större djup än vad en scenbild kan förmedla.





Den sköljer över min kropp, tränger in i varje por, intar alla de små cellerna för att till sist belägra min själ!



Inhoppad sopran

Elektra tolkas vid premiären av den tyska sopranen Sabine Hogrefe. Hon blixtinkallades då Annalena Persson som annars sjunger rollen, insjuknat. Man brukar säga att det finns ungefär två Elektror per sångargeneration. Många är de som sjunger rollen men alla lever kanske inte upp till de gigantiska krav rollen bjuder.



Sabine Hogrefe är, i hela sin utstrålning och i sitt musikaliska kunnande, Elektra. Hon briljerar i hela registret och håller ända in i mål med en förvånansvärd fräschör. Om man ska omsätta Elektras parti till sportens värld så är den som ett maratonlopp där man i finalen spurtar som en 100 meters löpare på världsrekord tid.



Mästerlig sång

Carolina Sandgren gestaltar Elektras syster Chrysothemis. Jag har följt denna sångerska sedan tidigt 90-tal och upplevt hennes musikaliska utveckling. Den utmaning hon här ställs inför är gigantisk och hennes fenomenala tolkning är mästerlig, en riktig fantomprestation! Jag är stum av beundran!

Katarina Karnéus ångestladdade porträtt av Elektras mamma Klytaimnestra är så mörk och desperat man kan önska. Karnéus gör en fantastisk bra tolkning. Daniel Hallströms varma barytonstämma i rollen som Orestes utgör en njutbar röstmässig kontrast till ovan nämnda damer. Hallström äger scenrummet och är fullständigt självklar i sitt uttryck.

Genialisk uppsättning

Operachefen Stephen Langridge står för den geniala regin och Conor Murphy för den avskalade men effektfulla scenografin. Göteborgsoperans orkester under ledning av dirigent Olaf Henzold övertygade i varenda ton i det ödesmättade uttrycket.

Elektra tolkad på detta vis gör något med mitt innersta. Den sköljer över min kropp, tränger in i varje por, intar alla de små cellerna för att till sist belägra min själ! Jag kapitulerar i ett saligt rus över en opera som jag bara inte kan värja mig för!

//Thorvald Pellby Petterson