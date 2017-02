Nostalgiker gör en tidsresa till åttiotalet

– Det som är så häftigt med den här musiken är att den håller fortfarande, du kan inte värja dig mot de här låtarna, säger Jessica Andersson.

– Det är riffen, det är så stor igenkänning, det känns som att musikvärldens toner inte var upptagna då utan blev till då. Idag återanvänder man dem, säger underhållaren Stefan Odelberg.

Musiken var mer genuin under åttiotalet tycker Stefan Odelberg.

– Den stora grejen är att det var banden som gjort låtarna som spelade dem, de tillverkades i olika små garage, det var mer på riktigt, säger han.

Rock Of the 80´s kör igång på Trägårn i Göteborg imorgon, då är det premiär och sedan blir det en rad föreställningar med Jessica Andersson, Lollo Gardtman, underhållaren Stefan Odelberg, rocker'n Jakob Samuel (The Poodles), Andreas Johnson och så Europés gitarrist Kee Marcello.

