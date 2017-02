Robin Larsson satsar på EM

– Vi har beslutat att ta ett steg tillbaka och köra EM i år och försöka vinna det, säger Robin Larsson.

Ifjol körde Robin Larsson i VM-serien för ett eget team. Efter att ha visat framfötterna under säsongen var flera större team intresserade av att knyta till sig honom som en av deras förare. Robin valde att satsa allt för att komma in i ett av teamen och behövde då samla in pengar för att få en möjlighet att köra för dem.

Trots att han tack vare generösa medmänniskor fick in runt 100 000 kronor fick han för några dagar sedan klart för sig att det inte längre var aktuellt att kör för det aktuella teamet. Hos de andra teamen som från början var intresserade fanns det inte heller någon ledig plats längre. Så plötsligt stod Robin helt utan team i VM. Istället för att deppa ned sig i det väljer han nu alltså att köra en säsong lägre detta år.

– Det känns väl rätt bra nu, men det klart att det var lite surt i början av veckan när man fick lite tråkiga besked när det kändes som att det var klart, men så är det, konstaterar Robin Larsson.