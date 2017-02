Ingen trodde hon kunde sjunga

Förra året gjorde boråsaren succé med låten "Save me" i Melodifestivalen. I år medverkar hon igen med "As i lay me down" men är innan dess hemma i Borås och laddar batterierna.

Höll talangen hemlig

Idag vet alla att Wiktoria kan sjunga men det fanns en tid i skolan då Wiktoria höll sin talang hemlig.

– Jag visste att jag kunde sjunga, att jag tog rätt toner, säger hon.

Wiktoria var dock inte bekväm med att berätta om sin sångtalang. Därför trodde länge ingen på att hon kunde sjunga det eftersom de aldrig hade hört henne. Det trots att Wiktoria tog sånglektioner och deltog i talangtävlingar.

Hur var det att behöva hålla det inom dig?

– Jag tror att jag bara blev bättre av det. Jag tog sånglektioner i smyg och det var ingen fokus på mig och det var skönt, säger hon.

Förra årets underdog

Lite samma situation var Wiktoria i inför förra årets Melodifestival, då hon slog lite ur underläge. I år är det tvärt om.

– Det hade varit skönt at slå ur underläge igen. Samtidigt är det lite skönt att allt inte är nytt, säger Wiktoria.