20 år sedan silvret - idag möts de igen

Högsta ligan i basket, basketligan, drog igång säsongen 1992-93. Marbo Sjuhärad, förkortat M7, fanns med redan från starten.



1997 var det dags för stor framgång, final mot Plannja från Luleå. M7 förlorade men silvermedaljen väger fortfarande tungt.



Det har faktiskt bara blivit en sådan till för Boråslag under de 20 år som gått. Idag samlas ledare och spelare för en återträff i Borås. Coachen Per Källman minns den fjärde SM-finalen. Intresset i stan var stort, kön för att få ringlade lång väg.



– När Daniel (Målberg, spelare i laget) kom in i hallen så möttes han av ett jättestort jubel, och jag tänkte direkt på tjuren Ferdinand, för Daniel srpang in i omklädningsrummet igen och sa att han ville att någon skulle följa med honom ut, berättar Per Källman.

– Det var en vägg som mötte en, en hel timma innan när man skulle ut och skjuta lite skott, säger Daniel Målberg.