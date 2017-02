Oro över privatisering av äldreboende

– Det är bra nu, men frågan är hur det blir sen.

– Jag gillar inte att man privatiserar, jag tycker det ska vara kommunalt.

Så säger två anhöriga när vi besöker äldreboendet på Kapplandsgatan i Borås.

Privatiseringen av äldreboendet är en del i den så kallade Boråsöverenskommelsen där det sas att ett boende ska tas över av ett vårdföretag under mandatperioden. Kapplandsgatan har varit en trygg och säker plats för många under lång tid. Någon gång under andra kvartalet kommer Attendo att ta över driften och en hel del blir ovisst för både personal och boende.

– Jag förstår att människor är oroliga, all förändring har ju de effekterna, säger Petra Abrahamsson, en av två enhetschefer på boendet.

Hon försäkrar att det finns en plan för övertagandet för att det ska gå smidigt. Men medan hennes kollega går över till Attendo vill hon stanna kvar som kommunanställd.

– Jag blir erbjuden ett annat boende och jag gillar kommunen som arbetsgivare, säger hon.

Hur många som följer Petras exempel får vi inte veta, mer än att det är en övervägande del av de anställda. Då får de flytta till en annan arbetsplats medan Attendo får rekrytera ny personal.

Ordföranden i den speciella äldreomsorgsnämnden Ida Legnemark lovar att göra allt för att övergången ska skapa så lite oro som möjligt.

– Vi har ställt hårda krav i förhandlingen och vi har tagit det högsta budet, så vi har gjort vad vi kunnat för att det ska bli bra, säger hon.

Hon säger också att det kommer att finnas kommunal personal kvar i lokalerna i form av sjuksköterskor och andra funktioner. Men i sitt politiska hjärta är hon inte glad åt förändringen.

– Vi i Vänsterpartiet har varit emot privatiseringar från första början, därför är vi också noga med att hålla koll på verksamheten, säger hon.