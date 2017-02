Titta hit, Donald! Det här hände i Borås i fredags.

“You look at what happened last night in Sweden”, så sa USA:s president Donald Trump i lördags. När han senare skulle specificera vad han menade gav han inget tydligt svar om det faktiskt hade hänt något särskilt i Sverige under fredagskvällen. Vi har därför fått kolla med folk på stan för att i alla fall kunna svara på vad som egentligen hände i Borås i fredags.

"Inte min typ av film"

Många olika aktiviteter fanns representerade bland de personer vi frågade.

– Jag drack lite vin och såg på tv. På spåret tittade jag på, säger en boråsare.

En annan kvinna hade legat sjukt med influensa, och en ung kille spenderade också kvällen med en aktivitet han nog hellre hade skippat.

– Vi såg Fifty Shades Darker på bio. Det var inte min typ av film, men min flickvän gillade den.