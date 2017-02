Wiktoria Johansson från Brämhult i Borås fick en hit med förra årets bidrag "Save me". Det blev en fjärdeplats i finalen och sju veckor på Svensktoppen.

I år heter låten "As I lay me down" och hittills har den gått hem hos publiken. Deltävling 4 i Skellefteå gav Wiktoria en direktbiljett till finalen i Stockholm den 11 mars.