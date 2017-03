Recension: Kronbruden är en mörk och intim historia

Att gå fram till altaret såsom kronbrud krävde att du som kvinna var okysst och hade kyskheten i behåll. I dagens samtid kan det tyckas vara hårda krav då vi lever fria från denna typ av krav. Kärleken är fri! Är kärleken verkligen fri? Hur fri är kärleken, egentligen? Är det för alla att älska den man vill? Vad begränsar kärleken, idag?

En kärlekshistoria

I operan Kronbruden, som bygger på Strindbergs drama med samma namn, möter vi den fattiga soldatdottern Kersti och den rike mjölnarsonen Mats vilka är ivrigt förälskade i varandra. Såsom i berättelsen om Romeo och Julia står deras familjer i strid med varandra. Det de också har emot sig är att Kersti redan fött deras gemensamma barn. Barnet föddes i största hemlighet och endast de älskande och Jordekvinnan känner till frukten av den syndiga föreningen. Människor i deras närhet misstänker dock att något inte står helt rätt till.

Jag skulle gärna vilja uppleva en scenisk version där dramat kan blomma ut till en riktig spännande berättelse.

Detta är en opera fri från arior och smäktande duetter. Den hålls i recitativets starka grepp med tonsatta repliker. De orkestrala mellanspelen utgör i detta konsertanta framförande operans musikala höjdpunkter. Verket är intressant och jag skulle gärna vilja uppleva en scenisk version där dramat kan blomma ut till en riktig spännande berättelse.

Imponerande röstarbete

Göteborgsoperan presenterar en rad förstklassiga solister och föreställningen är rakt igenom mycket välsjungen. Jag gläds även åt en välrepeterad och njutbart sjungande barnkör. Som Kersti hör vi den fina sopranen Elisabet Strid. Med önskvärd tydlighet bär hon upp rollen med all den känsla som krävs av förälskelse, rädsla, glädje, ånger och frid. Mats tolkas av tenoren Markus Pettersson och det lyser verkligen om honom som i sann förälskelse. Hans tenorstämma är välplacerad, skön och håller i hela registret. Britas elaka parti framförs med önskvärd pondus och med bett i repliken av mezzosopranen Katarina Karnéus. Göteborgsoperans orkester under ledning av dirigent David Björkman fångar stämningen i dramat med inlyssnande följsamhet för att blomma ut med all prakt i orkestersatserna.

//Thorvald Pellby Petterson