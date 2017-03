Tror på Robin Bengtsson

Imorgon är det dags för final i Meldoifestivalen och en av de favorittippade låtarna, ligger den tidigare vinnaren 2013 Robin Stjernberg bakom. Han är en av dem som ligger bakom svenljungasonen Robin Bengtssons låt "I can't go on"

Robin Stjernberg tror att låten har stora chanser och litar på Robin Bengtssons framträdande.

– Jag är inte det minsta nervös. Han är supercool och har nerverna på plats. Inte som jag när jag var med, då var jag ett vrak av nerver, säger Robin Stjernberg.

Även om Robin Stjernberg nu har hittat formen vad gäller låtskrivandet fanns det en tid efter vinsten i Melodifestivalen, då det inte gick så bra. Då funderade han faktiskt på om han ens skulle fortsätta skriva och producera musik.

– Jag fick otroliga problem med att skriva, det vara stora väggar framför mig och jag tappade hoppet. Som tur släppte det sedan, säger Robin Stjernberg.