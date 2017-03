Robin vann Melodifestivalen

Han slutade femma i fjol. Men i år räckte det hela vägen. Robin Bengtsson får ta med sig rullbanden och sina dansare för att göra upp i Eurovision i Kiev.



Årets Melodifestivalfinal har på förhand beskrivits som en av de jämnaste på många år - och det blev som väntat en riktig nagelbitare med förhandstippade favoriter som Wiktoria, Nano och Jon Henrik Fjällgren och Aninia.



Vinnarlåten "I can't go on" fick flest röster från den internationella juryn och fick även näst flest poäng - 50 - från tittarrösterna.



En topp 5-placering har varit målet för Robin Bengtsson i årets Melodifestival och han har i veckan beskrivit allt bättre än en femteplats som bonus. Nu blev bonusen bästa tänkbara.



Både Robin Bengtsson och Lisa Ajax ändrade sina låttexterna inför finalen i Friends Arena. Ordet "fuck" i olika böjningar har väckt mothugg under Melodifestivalen och f-ordet får inte användas under Eurovision Song Contest. Därför bestämde sig Robin Bengtsson för att byta ut "fucking" mot "freaking" i sin låttext.

– Jag har aldrig känt något stort behov av att sjunga "fucking", låten var så när jag fick den. Det var så enkelt att göra bytet, sade Bengtsson efter genrepet.



Robin Bengtsson gör något udda av sina tre minuter på scenen. Han börjar bakom scenen och tillbringar nästan hela första minuten där. Sedan startar rullbanden som popsångaren intar tillsammans med sina fyra kostymklädda dansare.



Numret har på förhand beskrivits som väldigt "Eurovision-aktigt", inte minst av artisten själv.



I maj får världen se om det funkar - under Eurovision Song Contest i Kiev.