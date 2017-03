Boråsprojekt tar idrotten till utsatta områden

Det är organisationen Sports for you som står bakom idrottsträffarna som äger rum flera gånger i veckan runt om Borås.

Tanken är att man genom idrott skapar inkludering, men också bättre folkhälsa i socioekonomiskt utsatta områden i Borås.

Nya medlemmar till föreningslivet

– De som kommer från andra länder och kulturer hittar inte till idrotten bara sådär, och föreningslivet har inte resurser att ägna sig åt uppsökande verksamhet, säger Paavo Väyrynen som är projektledare för Sports for you.

– Vi får ungdomar i aktivitet och kopplar ungdomar till föreningslivet som får nya medlemmar, så det är bara positivt, säger han.

Får 6 miljoner kronor i stöd

Sports for you startade 2016 och har fram till nu varit ett tillfälligt projekt. Men idag ingår Västra Götalands idrottsföbund ett avtal med Borås stad för att fortsätta stödja projektet.

Förbundet går in med 700 000 kronor per år medan kommunen sponsrar med 1,3 miljoner kronor per år i åtminstone 3 år till.

– Troligtvis blir det en förlängning. Vi ser inte det här som ett tillfälligt projekt utan en verksamhet som är bra för Borås, säger Paavo Väyrynen.

Hör vad tioårige Javad och hans syster Degane tycker om idrottstillfällena i klippet ovan.