Sagolik Trollflöjt på Göteborgsoperan

Denna produktion av Mozarts Trollflöjten hade premiär på Göteborgsoperan i november 2009 med repris 2012 och ser åter dagens ljus.

– En berättigad fråga i sammanhanget är om den verkligen håller än? Ja, var så säker, säger Thorvald Pellby Petterson, recensent.

Operavärldens favoritverk

Sångspelet Trollflöjten hör till operalitteraturens mest kända och spelade verk, tyngd av mystik, hat, kärlek och religiösa riter. Ingemar Bergmans klassiska uppsättning tangerar allt detta. När man nu dammat av den gamla Trollflöjten i Göteborg så har man gjort en ny översättning, plockat bort tyngden i mystiken och helt enkelt bestämt sig för att berätta en saga.

Den sanna kärleken vinner till slut trots alla försök att lägga krokben för den.



Drömlik saga

I denna saga är det ytterligheterna som står mot varandra, hat och kärlek. Vi befinner oss i en osannolik verklighet som ter sig som en dröm. Vi möter många skruvade och känslomässigt dynamiska personer som alla har en uppgift där Nattens drottning och Sarastro utgör två motparter som strider om Pamina. Den sanna kärleken vinner till slut trots alla försök att lägga krokben för den.

Tatuerade ansikten

Scenografin är magnifik där en stor cirkel på scenen är central då den utgör spänningen i vad som döljer sig under ytan för att i nästa scen låta solisterna betrakta verkligheten från ovan.

Kostym och mask spänner mellan det klassiska via det fantasifulla till det ultramoderna med tatueringar både på arm och i ansikte. Detta skapar en härlig dynamik och rörelse bland karaktärerna.



Rickard Bergqvist regi är genial där han plockar fram de olika personligheterna på ett underbart vis. Ett exempel på detta är Papageno vars karaktär är mycket roligt och underfundigt, är han fågel eller är han människa. Skratten var många då Markus Schwartz intog scenen som en bedårande fågelmänniska.

Rollen kräver en extrem höjd, teknik och en gigantisk röstkontroll plus att det skall verka enkelt.



Extrem röstkontroll

Mozarts toner klingar underbart både i orkesterdiket och från scenen. Som Tamino hör vi den danske sångaren Adam Frandsen som äger en varm och fyllig tenorstämma. Pamina tolkas av sopranen Julia Sporsén på ett mycket säkert och fint vis.

Nattens Drottnings roll är egentligen bara två korta arior, men vilka arior! Susanna Andersson rev fullständigt ner operahuset med ovationer efter de dramatiska koloraturariorna.

– Rollen kräver en extrem höjd, teknik och en gigantisk röstkontroll plus att det skall verka enkelt. Koloraturerna ska liknas vid trumpetstötar. Allt detta stämmer in på denna bedårande sopran, Brava!



Högklassig tolkning

Dirigent för denna föreställning är Henrik Schaefer från Tyskland och han vet hur Mozart skall tolkas. Kör och orkester klingar underbart och jag njuter i fulla drag. Jag bara älskar Trollflöjten när man hanterar den så som man gör på Göteborgsoperan just nu!

/Thorvald Pellby Petterson