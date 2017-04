Mycket Borås i tv i sommar

På plats denna veckan finns ett team från sporten på SVT. En av dem är projektledaren Ulf Nilsson.

– Just nu tittar vi på var vår studio, redaktion och kontrollrum ska stå under SM-veckan. Det kommer hända en del här under den veckan, så det är en hård kamp om varje meter, säger han.

Just nu finns tankar på att studion ska ligga ovanpå bron närmast Orangeriet.

De behöver också titta på hur man bäst ska filma de hela 12 idrottsgrenar som kommer att äga rum i Stadsparken. Några av de man kommer kunna ta del av på tv är boxning, beachvattenpolo och kanotpolo.

– Som det ser ut nu kommer SVT sända 57 timmar från SM-veckan och ännu mer på webben, menar Ulf Nilsson.