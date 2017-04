Lizette ansvar - Uma Thurmans päls

Under torsdagen kommer Gånghesterfödda Lizette Jonjic åka till Trollhättan där pälsen ligger på det kontor som hennes filmbolag har där. Uma glömde kvar den när hon tidigare i år spelade in scener till Lars von Triers kommande film "The house that Jack built".

– Så glamoröst är det idag, säger Lizette Jonjic med ett skratt.

Vad ska du göra med den?

– Vi ska se till att på något sätt skicka den till USA.