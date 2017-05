Stipendium ett lyft för amerikansk fotboll

– Det känns jättekul. Jag är lite överväldigad för jag trodde det inte, men jag hoppades såklart, säger Josefin Johansson som tränar i Borås Rhinos.

Sparbanksstiftelsen i Sjuhärad delade i år ut drygt 8,6 miljoner i stipendier. Förra året fick Borås Rhinos pengar från stiftelsen för en damlagssatsning som Josefin frontade.

I år är det hon som fått pengar för att utvecklas inom amerikansk fotboll. Det ska hon göra genom ett träningsläger i USA där hon hoppas kunna utveckla sitt eget spel och komma tillbaka som tränare.

– Tanken är att jag ska vara ungdomstränare och spelare. Sen får vi se hur det kommer se ut i vår tränarstab, men jag kommer försöka ge så mycket tips som möjligt till alla spelare.

Främst vill Josefin börja träna juniorlagen och hoppar på att nästa säsong få ihop ett tjejlag. Hon tror också att hennes personliga satsning ska gynna Borås Rhinos.

– Jag hoppas att det kommer in fler ungdomar, för det är ju de som ska bli vår framtid. Nu kommer jag verkligen få chansen och nu ska jag ta tillfället att suga in all information och försöka få med det tillbaka.