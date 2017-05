Robin Bengtsson vidare till finalen i ESC

De länder som gick vidare direkt till finalen, här uppräknade utan rangordning, var:

* Moldavien

* Azerbajdzjan

* Grekland

* Sverige

* Portugal

* Polen

* Armenien

* Australien

* Cypern

* Belgien



Norden

Från de nordiska grannländer som tävlande idag tog sig inte Finland vidare med balladen Black Bird med Norma John, och inte heller Svala med låten Paper.

På torsdag, i andra semifinal tävlar Norge och bandet JOWST med låten Grab The Moment, och Anja från Danmark med Where I Am.

Direktkvalificerade

Redan är de fem största bidragsgivarna till EBU, nämligen Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Storbritannien direktkvalificerade.



Även Ukraina som värdland tillhör de som har förtur till finalen.

Artikeln uppdateras med en intervju med Robin Bengtsson inom kort.

Semifinal 2 sänds i P4 på torsdag den 11 maj, kl 21.00

Finalen sänds i P4 på lördag den 13 maj, kl 21.00