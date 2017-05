Portugal vann - Sverige blev femma

Vann gjorde inte oväntat Portugal med 758 poäng. Bidraget var förhandstippad att vinna och har under en lång tid legat högt på vadslagningslistorna.

Tvåa kom Bulgarien med 615 poäng.

På bronsplats landade Moldavien med 374 poäng och därefter Belgien med 363 poäng.

Robin Bengtsson var mycket nöjd med sitt framträdande lät han hälsa till Sveriges Radio från greenroom. Hans låt I can't go on är skriven av David Kreuger, Hamed “K-One” Pirouzpanah och Robin Stjernberg kom på fjärde plats och drog in 344 poäng.

Robin Bengtssons nummer gick klanderfritt och tryggt, som under hela veckans genrep och tävlingsmoment.

Italien som varit storfavorit under veckan och varit väldigt förhandstippad som segrare landade på en sjätteplats.

När Israel skulle presentera jurygruppens resultat passade presentatören från det israeliska public service-bolaget IBA på att ta farväl av tävlingen. I veckan beslutades det av den israeliska regeringen att IBA ska läggas ner och ersättas med ett nytt mediebolag.



– Tack för alla magiska stunder, sade presentatören till de ukrainska programledarna innan Israel gav sin tolvpoängare till Portugal.