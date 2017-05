Oväntad utsikt från vykortsfabriken

Turnén runt i Sjuhäradsbygden i sällskap med Mikael Olmås gör en något överraskande upptäckt i Fritsla.

Fritsla är de pampiga förläggargårdarna, de nedlagda fabrikerna och de slingriga vägarna. I ändan på en av dem ligger Finabo, som fick byta namn när prästen skulle flytta dit.

– Det var fina ekar här och perfekt plats för böndernas grisar att beta på, så de kallade stället för Svinabo. Men det namnet gick ju inte an när prästen flyttade in i storgården, säger fiberföretagaren som bor i föräldrahemmet på en kulle, under en ek.

En damm gränsar till hans tomt, hit går djuren och dricker, råbocken känner sig som en ur familjen och spatserar runt i närheten.

– Han har ett litet harem här, en fyra, fem honor att välja på.

Vykortsfabrik

Några kilometer bort, vid vägen mot Seglora, ligger AB Trivselkort i madrassfabrikens gamla lokaler. 5000 kvadratmeter stort är lagret som rymmer gratulationskort av alla slag.

– Vi är bland de sista som gör sånt här i Sverige, det mesta kommer från Kina nuförtiden, säger Joakim Blidén som äger företaget.

Själv är han från Stockholm men flyttade tillverkningen till Fritsla för att kapa kostnader och få fin miljö. Vattendraget utanför har försörjt det gamla industriområdet med ström, de flesta industrierna är övergivna men allt är vackert stilla runt den slingrande vägen.

Vill ha vågat

Joakim skulle vilja ha tillbaka humorn i gratulationskorten.

– Det är så korrekt och försiktigt idag, vi får justera texter när någon tar illa vid sig av nåt som kanske är lite sexistiskt, och butikerna har sin strikta policy. Samtidigt vill många kunder vill ha lite vågade grejer.

Som "Kvinnor kör bättre än höns"?

– Ja, den har nog alla i branschen vevat några gånger, säger Joakim Blidén.