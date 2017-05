Elfsborgs klubbchef: Chock att det gått så långt

Under dagen meddelades att den allsvenska matchen mellan IFK Göteborg och AIK ställs in. Anledningen är att spelare i AIK ska ha kontaktats och blivit erbjuden mycket pengar för att prestera dåligt under matchen som var tänkt att äga rum i Göteborg ikväll.

– Att det har gått så långt är lite chockartat, säger Stefan Andreasson som är klubbchef i Elfsborg.

Att det förekommer fixade matcher och att polisen tillsatt en särskild styrka för att komma åt kopplingen mellan fotboll och kriminella organisationer är han mycket medveten om. Däremot tror han inte att matchfixning förekommit i den egna klubben.

– Jag har aldrig hört något sådant kring Elfsborg, säger Stefan Andreasson.

Elfsborg som spelar match i kväll mot Eskilstuna har under dagen inte talat med spelarna om händelsen som fått Svenska fotbollförbundet att ställa in en match i allsvenskan.