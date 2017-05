Radio från nya masten blir försenad

Den nya Häglaredsmasten är på plats men sändningarna går inte ut via den ännu, utan via den extramast som sattes upp en tid efter sabotaget för ett år sedan.



Planen var att radiosändningarna skulle gå ut via den nya masten under juni eller juli, med samma räckvidd som gamla Häglaredsmasten, men det är nu försenat.

Enligt Teracom, som äger masten, är det flera anledningar som ligger bakom.

– När man bygger sådana här master gör man det normalt sett inte över vinterhalvåret, så det har varit utmaningar, men sedan är det också kabeldragningen för radio upp i masten som ställt till det, säger Marcus Hartmann, pressansvarig på Teracom.

Kabeln för radio ska dras nästan ända upp i toppen på masten och även kopplas in i kontrollhuset på marken där sändarna finns.



Men arbetet med detta har inte gått enligt planen utan beräknas istället vara klart först i slutet av september.

– Det är beklagligt att det drar ut på tiden, men jag vill betona att vi gör vad vi kan för att det ska bli klart så fort som möjligt, säger Marcus Hartmann, Teracom.