Stand up - konsten att våga bli utbuad

Humorskolan fortsätter utforska olika former av humor och det är det dags att öppna kapitlet stand up.

Andreas Rosenqvist som driver Borås Comedy ger tips på vad som funkar på svenska stå-up scener och berättar varför kända ståuppare som bland andra David Batra gillar att inleda sina turnéer just i Borås.

– De vet att de har en bra publik som sitter och väntar på dem här, då vågar de testa materialet här i Borås.

Hans råd till den som vill prova på att bli ståupp-komiker är att ta mod till sig och testa.

– Sätt ihop ett tajt material på ett fåtal minuter. Det är bara att köra på och gå in i matchen säger Andreas Rosenqvist på Borås Comedy och förklarar hur man ska tackla publiken ifall den börjar bua.