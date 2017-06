Barndomsvänner tävlar i musik

Bandet Travel with the sun kommer från Ulricehamn och har känt varandra sedan barnsben. I sommar är med och tävlar i P4 Nästa som med sin låt "Time to live".

Nyligen har de också släppt sitt debutalbum "Twentyseventeen" som handlar om det som hänt det senaste året.

– Allt man läser i tidningen blir man påverkad av på ett eller annat sätt. En del grejer tar hårdare än andra, säger de.

Ni reagerar på det ni får reda på, är det ett medvetet val?

– Ja, albumet handlar om allt från kriget i Syrien till presidentvalet och utsatta människor. Vi tar upp mycket tunga ämnen men tycker det är viktigt att man pratar om det, säger de.