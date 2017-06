Te påverkar kvinnors DNA

Totalt har lite drygt 3000 individer deltagit i studien. De har druckit mellan 0,25 och 2,2 koppar te om dagen. Det forskarna har sett är så kallade epigenetiska förändringar i vissa gener hos kvinnor. Statistikern Torgny Karlsson från Ulricehamn har varit med och gjort studien.

– Den här förändringen verkar främst ske i östrogenreglerade gener och gener som tidigare har kopplats till cancer, säger han.

Om förändringarna i generna är positiva eller negativa vet forskarna inte riktigt än. Och varför inte samma förändring skett hos män är också osäkert än så länge.

Kan vara betydelsefullt

Men studien är ett positivt steg på vägen att få reda på mer om hur te-konsumtion påverkar vår hälsa.

– Flera tidigare studier visar att just te-drickande kan minska risken för cancer, men man vet inte varför. Det är här vi kommer in, att vi finner epigenetiska förändringar i just cancergener skulle kunna tyda på att dessa förändringar är en del av den mekanism som ligger bakom tidigare rapporter, säger Torgny Karlsson.

Mer forskning behövs

Resultaten i studien är så kallat "statistiskt signifikanta" men mer forskning behöver göras.

– Vi ser samma effekt i alla våra testade grupper. Men alla resultat behöver alltid verifieras i ytterligare oberoende studier. Vi skulle vilja gå vidare, det är definitivt väldigt spännande. För att få en helhetsbild så måste vi försöka förstå i detalj om och hur de här förändringarna påverkar vår hälsa, säger Torgny Karlsson.