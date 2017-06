Kan bli Bollebygds nästa stjärna inom film

16-årigen håller just nu på att spela in en spin off på Hollywood-succéen La la land, bland annat runt om i Sjuhärad. Nyligen selade hon in en stor musikalscen med flera statister på torget i Mölnlycke.

– Det var jättehäftigt. Hela scenen bestod i att de 20 personerna skulle dansa på torget. Sedan ville jag ju ha rätt många olika vinklar också, säger hon.

Drömmer om att jobba med film

Ellen Linder har hållit på med teater sedan hon var tio år och har en klar bild av att det är det hon vill hålla på med. Filmandet och regisserandet började hon med för ett år sedan.

– Jag var på filmkollo och då började intresset för regi. Men jag har alltid velat jobba med skådespeleri, oavsett om det är bakom kameran eller framför kameran, säger hon.

Trots att Ellen Linder inte börjat gymnasiet ännu drömmer hon nämligen om att jobba på en stor teater och att hålla på med film. Detta blir den andra kortfilmen som hon gör.