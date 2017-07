Nu avgörs vem som vinner P4 Nästa

De fem artisterna som är med och tävlar är Poptonic, HannaJolin, Travel with the sun, Amina Madueno och Erik Nordblad. Vinnaren utses av en jury och sms-röster från publiken. Du kan rösta redan nu. Läs mer om hur du röstar längre ner. Klicka på artisterna för att höra låtarna!

Avgörs på scen och i radio

Ikväll på Stora Torget i Borås kl 20.03 framför artisterna sina låtar på scenen innan en jury tillsammans med publiken via sms-röstning avgör vilket bidrag som blir lokal vinnare.

Vinnaren har därefter chansen att bli uttagen till riksfinalen och få sin låt spelad i P4 lokalt och riks.

Finalen sänds också i P4 Sjuhärad 20.03 - 21.00, på 102,9 MHz.

Rösta redan nu!

Omröstningen som pågår fram till 20.40.

Lyssna på artisterna på P4 Nästa Sjuhärads sida!

Så röstar du!

Rösta genom att sms:a p4sju + mellanslag + låtnummer till 72250 – t ex p4sju 1

Låt 1: I Union, Poptonic

Låt 2: Lemonpie, HannaJolin

Låt 3: Time To Live, Travel with the sun

Låt 4: Han Behöver Mig, Amina Madueno

Låt 5: Safe And Sound, Erik Nordblad

Om du vill sms-rösta i P4 Nästa är kostnaden 3 kr/röst + eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 ggr/abonnemang.

För att få ett svarsmeddelande som bekräftar att din röst registrerats behöver ditt telefonnummer vara kopplat till en betaltjänst som t ex WyWallet som hanterar kostnaden för svarsmeddelandet. Din röst räknas även om du inte får något svarsmeddelande.