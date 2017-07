Ilskan stor efter dödsolycka

I tisdags omkom en ung man i en tågolycka utanför Horred i Marks kommun. Bilen han färdades i hamnade under tåget vid en järnvägsövergång utan bommar.



– Det är under all kritik att det får fortgå. Viskadalsbanan måste byggas om och de farliga korsningarna måste bort, säger Bengt Eliasson, riksdagspolitiker i Halland.

Nu driver Bengt frågan vidare genom att motionera om det i riksdagen. Bengt hoppas kunna få med sig kollegor från andra partier att ta diskussionen.

– Prioriteringen ligger på de större stråken och då tappar man de mindre, men ack så viktiga stråken. Det är ett resultat av den starka urbanisering vi ser idag i Sverige, säger Bengt Eliasson