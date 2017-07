Mörkertal när gravida diskrimineras på jobbet

Mellan 20 och 30 anmälningar lämnas in till DO varje år från kvinnor som känner sig diskriminerade på sina arbetsplatser, i samband med graviditet men DO menar samtidigt att det finns ett mörkertal.



– Det är inte alla som varit med om diskriminering som anmäler det, vi arbetar främst med tillsyn där vi tar kontakt med arbetsgivaren och utreder vad som hänt, säger Clas Lundstedt som är pressansvarig på DO.

Boråsmamma blev uppsagd under graviditeten

P4 Sjuhärad har träffat tre mammor från Borås. Alla vill vara anonyma eftersom frågan är känslig men alla tre menar att de har upplevt negativ särbehandling när de var gravida.

– Min chef sa att hon inte kunde lita på mig, men det är ju min kropp som inte går att lita på, eller min graviditet, säger en mamma som menar att hon blev uppsagd för att hon var sjuk på grund av graviditeten - men hon anmälde dock aldrig till DO.

– Jag orkade inte anmäla då, det hade jag kanske gjort nu, säger mamman.



Fick inte fortsätta provanställningen

Linda är en annan kvinna som vi får kontakt med. Hon är ensamstående och berättar att hon inte fick fortsätta den provanställning hon hade.

– Min chef sa att jag skulle höra av mig när mina barn blev större och inte sjuka lika ofta, vid ett annat tillfälle sa chefen att jag borde skaffa en kille som kan hjälpa mig att vabba, berättar Linda som valde att göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

– Jag kände att han inte skulle få komma undan med det. Så då anmälde jag, berättar hon men Lindas anmälan ledde inte till att DO gjorde någon tillsyn.

DO kan inte kommentera

P4 Sjuhärad har inte varit i kontakt med företaget som Linda arbetade på.

DO:s pressansvarige Clas Lundstedt säger till P4 Sjuhärad att han inte kan kommentera varför Lindas anmälan inte ledde till någon tillsyn.



Han säger vidare att det kan bero på bristande bevisning eller att det inte fanns tillräcklig grund men att den som anser sig ha blivit diskriminerad kan driva ärendet till domstol själv.