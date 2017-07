Med LASH är det alla gäris som tar plats

Systrarna Sabina & Anfa Lashari i duon LASH är omöjliga att missa när de gör sin grej. Volymen var maxad, basen dånade i högtalarna och deras energi går inte att beskriva som annat än kraftfull.

De började med en uppmaning till publiken.

– Finns det några gäris här? Det finns en regel! Nobody touch anybody here! Så alla gäris kommer fram och ingen rör någon i publiken!

Alla gäris kommer fram! Och ingen rör någon i publiken!

Förutom musiken så pratade de om vad "gäris i min kucha" egentligen betyder, singellivet på turné och om snubbar som kanske tar lite för mycket plats.

De pratade också om hur det har funnits situationer då det ändå har varit jobbigt att inte alltid passa in i normen.

– Man dömer ofta folk efter utseende och vi bryter ganska mycket mot normen om hur en kvinna egentligen skall se ut. Jag är öppen med vem jag är, min sexuella läggning och hur jag lever men det har hänt att jag har tagit av mig tröjan innan jag går in i ett badhus exempelvis för att de skall se att jag har bröst och är en tjej, säger Anfa.

Med sig på scen hade de också DJ Aleks Kristic. Nästa vecka träffar vi Emil Gullhamn, mest känd som sångare i State of Drama.

Ljudklippet plockas ned efter 30 dagar.