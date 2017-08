Rättvis seger för Norrby mot Helsingborg

Första halvlek var ganska jämn. Norrby skapade några bra chanser och var säkra i försvaret. I andra tog Helsingborg ledningen genom skyttekungen Oke Akpoveta men Norrby kvitterade på straff genom lånet från Dalkurd, Leonard Pllana. HIF tog åter ledningen genom Akpoveta på ett turmål från ingen vinkel alls. Sex minuter senare, i 82:a, kunde Abdelrahmin Saidi placera in kvitteringen efter ett fint anfall. I 87:e minuten föll HIF:s mittback Charlie Wedberg och Gzim Istrefi, inhoppare, kunde ta bollen och snyggt placera in den förbi Per Hansson i HIF:s mål, och 7 minuter snare bröt jublet loss när domaren blåste av matchen. I nästa match väntar Syrianska borta i en mycket viktig match i bottenstriden.

Norrby-Helsingborg3-2((0-0))

0-1 Oke Akpoveta (55), 1-1 Leonard Pllana (64), 1-2 Oke Akpoveta (75), 2-2 Saidi Abdelrahman (83), 3-2 Gzim Istrefi (88).

Utv, Norrby: Leonard Pllana (89).

Publik: 590.

Sport: Fotboll Superettan Gais-Falkenberg1-1 Varbergs Bois-Öster1-3 Norrby-Helsingborg3-2 Brommapojkarna 16 12 1 3 37 12 37

Dalkurd 16 10 3 3 32 10 33

Helsingborg 17 8 6 3 27 26 30

Öster 17 8 4 5 31 25 28

Falkenberg 17 7 6 4 30 23 27

Trelleborgs FF 16 7 5 4 29 17 26

Degerfors 17 7 4 6 23 22 25

Örgryte 17 7 3 7 17 29 24

Värnamo 16 6 3 7 26 22 21

Varbergs Bois 17 5 5 7 30 28 20

Gais 17 5 5 7 16 23 20

Norrby 17 5 3 9 23 32 18

Åtvidaberg 16 5 3 8 15 29 18

Syrianska FC 16 4 3 9 22 30 15

Frej 16 3 4 9 16 29 13

Gefle 16 3 2 11 15 32 11