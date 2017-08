Guldbiljett till Robin Bengtssons bästa kompis i Idol

Sebastian Dahlström 25 år från Svenljunga har gått vidare i tv-programmet Idol, efter att ha fått en guldbiljett av juryn.

Därmed går han i fotspåren på sin barndomsvän Robin Bengtsson slog igenom i tv-programmet Idol 2008 då han kom trea.

– Jag var jättenervös när jag kom in till juryn, men sedan rann det av. Det är svårt att sätta ord på för jag har aldrig sjungit så för någon innan, berättar Sebastian Dahlström.

Sebastian som fyllde 25 år samma kväll som programmet spelades in framträdde med låten "Little Talks" av Of monsters and men, hade nästan inte berättat för någon att han skulle ställa upp i tävlingen. Efteråt överöstes han med samtal och sms, bland annat från kompisen Robin.

Guldbiljetten innebär att han kommer att tävla vidare i slutaudition i Stockholm. Där väntar tre delmoment som ska klaras av för att ta sig vidare.

– Jag försöker ta det som det kommer och inte göra en för stor grej av det så att det låser sig, säger han.