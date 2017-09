Bibliotekarier lika stressade som sjuksköterskor

En forskargrupp vid Linköpings universitet har gjort en pilotstudie där man mätte halten av kortisol i håret på 50 sjuksköterskor och 50 bibliotekarier. I hår, till skillnad från i saliv, sitter stressen kvar i flera månader. Resultaten överraskade då bibliotekarier visade sig vara lika stressade som sjuksköterskor, något som forskarna inte trott.

Flera anledningar

Tomas Faresjö, professor i samhällsmedicin, har lett studien. Han tror att orsakerna är flera men säger att sjuksköterskorna förmodligen har en bättre copingförmåga.

– Sjuksköterskor har nära till vården och känner de av ohälsa kan de hantera det på ett annat sätt, säger han.

Ett yrke under förändring

En annan faktor kan enligt Tomas Faresjö vara att all offentlig sektor i dag är satt under stark press. Och att biblioteksyrket är under förändring. Numera erbjuder biblioteken mycket samhällsservice, som språkcaféer och tekniksupport.

– Du är hela tiden i kontakt med människor och ska samverka, säger Olof Berge-Kleber, enhetschef på stadsbiblioteket i Borås. Och tillägger att han inte är förvånad över resultaten.

Hör i ljudklippet vad bibliotekarien Gustaf Hallquist kan få för frågor