Kan mystisk signal vara utomjordiskt liv?

– Jag vet vad jag sett. Ingen kan ta ifrån mig det.

En amerikansk forskargrupp har upptäckt 15 så kallade radioblixtar från en galax tre miljarder ljusår bort. Forskarna vet ännu inte vad det är som skapar dem.

Spekulationerna om vad det kan vara – om det inte är en neutronstjärna – är minst sagt fantasifulla. Maria Sundin, astrofysiker på Göteborgs universitet, berättar om en teori hon hört nämnas.

– Om det finns någon civilisation som lyckats framställa rymdskepp som åker i extremt höga hastigheter, så kräver de väldigt mycket energi för att drivas. Då skulle detta vara spåret som plockats upp.

Ett UFO om året

Oförklarliga fenomen på himlen har setts av människor i urminnes tider. I Sverige rapporteras i genomsnitt in strax över 200 fall per år till föreningen UFO Sverige, och enligt dem är det mest aktivitet i Södermanland och Östergötland. I Sjuhärad däremot rör det sig om bara något fall per år.

UFO Sverige undersöker rapporterna, och i nästan alla fall visar det sig slutligen vara kondensstrimmor, passerande satelliter/flygplan eller himlakroppar. Dock finns några procent av observationerna som aldrig får en förklaring - så kallade oidentifierade flygande föremål/UFO:s.

Leifs närkontakt

Ett exempel är det Leif Lissjanis i Tranemo såg från ett hotellrumsfönster i Halmstad, en mulen morgon 1985.

– Helt plötsligt hänger de där 50 meter upp - så kallade "cigarrer", cirka 20 meter långa och jämnbruna med en svart ring runt. Och jag tänker "det här stämmer inte!".

Leif hoppar upp ur sängen och kollar att det inte är reflexer i fönstret han ser. Det är det inte, och medan han tittar närmare börjar "cigarrerna" röra sig.

