Politiska partier i Bollebygd tappar partistödet

Den 30 juni skulle handlingarna vara inne hos Bollebygds kommun.

– Vår ansökan som vår ordförande lämnade in var formellt helt korrekt, men den kom in för sent, säger Eva Svantesson, som är vice ordförande i föreningsstyrelsen för Moderaterna i Bollebygd.

Går miste om 60.000 kronor

Partistödet som skulle betalas ut var ungefär 60 000 kronor till Moderaterna och ungefär hälften av summan till Liberalerna.

– Orsaken till det kan vara att vi har haft väldigt turbulent i vårt parti. Det är ingen ursäkt, men det kan vara en förklaring till att det kom in för sent. Det är vi som har gjort fel, och inte några tjänstemän, säger Eva Svantesson.

Sju av nio stödberättigade partier har den 30 juni 2017 inkommit med korrekta handlingar till Bollebygd kommun och som då får partistöd.

– Vi får vädja till nästa kommunfullmäktiges möte och deras medlemmar. Det går ju bara att vädja, något annat går ju inte. Går det inte så får vi bita i det sura äpplet.

Påminnelse skickades ut

Christer Johansson, moderat och oppositionsråd i Bollebygd, säger till P4 Sjuhärad att det är märkligt att inte kunna sköta en av de mesta fundamentala uppgifterna. Vidare vill han inte kommentera ärendet utan hänvisar till föreningsstyrelsens ordförande.

Beslutet ska tas i fullmäktige nu i september.

– Vi har skickat ut vad som ska inkomma, när handlingarna ska inkomma och har bjudit in till informationsträff och en påminnelse har skickats ut under våren, säger Anders Einarsson, kommunchef Bollebygds kommun.