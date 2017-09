Elfsborg tappade återigen seger i slutsekunderna

Kevin Stuhr Ellegard var avstängd. Därför fick David Olsson för första gången spela i allsvenskan. Passande nog startade debuten vid målburen just nedanför den ståplatsläktare där han så många gånger har stått.



David Olsson har spelat i Elfsborg sedan han var sex år. Han har samtidigt varit en aktiv supporter på Guliganernas läktare. Han har sjungit, jublat och hejat. Nu var det han själv som fick applåder.



Målvaktsvikarien gjorde trygga och stabila ingripanden. Det var ingen kavalkad av jätteräddningar, för det gav inte Kalmars anfall honom möjlighet till – trots tydligt småländskt spelövertag.



Den första riktigt svåra prövningen kom i 63:e minuten. Då låg bollen på straffpunkten efter att Erton Fejzullahu blivit fälld. Romário slog straffen lågt och hårt. David Olsson slängde sig åt rätt håll – höger – men hann inte ner.



Straffmålet betydde Kalmarkvittering till 1–1 och att Nanne Bergstrands formstarka lag startade en intensiv jakt på ett segermål.



Men målet kom inte förrän i 87:e minuten – då för Elfsborg. Inhopparen Per Frick bröstade in 2–1 på en retur från ribban.

– Den här gick i ribban två gånger och på målvakten en gång och lite hur som helst. Det var ett speciellt mål men jag var först på returen och det är där jag ska vara, säger Frick till Radiosporten.



I 90:e minuten lyckades Kalmars inhoppare Philip Hellquist nicka in en välförtjänt kvittering.

– Jag tycker att vi är bättre än dem hela matchen så det är tungt när de gör 2–1. Men vi får extra energi och vi fortsatte att trycka på och då kom 2–2, säger Jonathan Ring som spelade fram till kvitteringen.

Per Frick menar att Elfsborg måste jobba på att bevaka ledningen i slutet av matcher.

– Det känns som att det börjar bli en ond cirkel att vi tappar ledningar i slutet. Man kommer säkert tappa nått sånt någon gång men nu börjar det bli för många gånger, det känns surt, säger han.



Det är sällan Elfsborg har så litet bollinnehav (45 procent) hemma i Borås som den här söndagen.



På grund av skador och avstängningar hade hemmalaget så ont om centrala mittfältare denna dag att mittbacken Jon Jönsson flyttades fram i den rollen. Och det gav tidig utdelning.



En offensiv löpning av Jönsson skapade den oreda i Kalmars försvar som behövdes för att hemmalaget skulle ta ledningen. Kalmarförsvararen Mikael Dyrestam och målvakten Lucas Hägg Johansson hamnade i osynk. Bollen studsade till Viktor Prodell som placerade in 1–0 precis intill stolpen.