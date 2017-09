Hilton i retur i På spåret

– Det kommer att bli hårt, säger domaren Fredrik Lindström.

Flera välbekanta ansikten dök upp när SVT presenterade deltagarna i den kommande omgången av nöjesflaggskeppet "På spåret".

Bland annat kommer fjolårets finalkombattanter Kristin Lundell och Johan Hilton samt Isobel Hadley Kamptz och Kalle Lind att ställa upp igen. -Vi är väldigt glada för att några av våra favoriter kommer tillbaka. Det är inte givet att de vågar och vill, säger programledaren Kristian Luuk.

Ingen press

Fjolårssegrarna Lundell/Hilton tackade ja då det "tillhör god sed". -Vi tänkte att man måste väl komma tillbaka och försvara ett år. Sedan hörde vi att man inte var tvungen så då var vi lite sugna på att dra oss tillbaka och njuta av vår pokal men då var det lite för sent, säger Kristin Lundell.

Någon press att vinna igen känner de inte. -Det skulle man lätt kunna tro men jag känner tvärtom en väldig befrielse över att man slipper prestera det här året, säger Johan Hilton.

Söker revansch

Vinna vill däremot lag Hadley-Kamptz/Lind göra. De vill ha revansch efter finalförlusten. -Det är ju svårt att svara något annat. Eftersom vi kom näst först sist så är ju först rimligtvis det enda mål vi kan sätta upp, säger Kalle Lind.

Programledare Kristian Luuk och domare Fredrik Lindström, som gör sin nionde säsong tillsammans, ser fram emot en rafflande omgång. -Det var några som var grymt bra förra året och sedan har vi tre nya par som vi har testat och som har gjort väldigt bra ifrån sig. Plus då att Peter Magnusson och Martina Haag, som är erkänt duktiga sedan tidigare, kommer in i en ny konstellation, säger Fredrik Lindström.

Haag gör comeback

Peter Magnusson har tidigare tävlat med Petra Mede och Martina Haag vann "På spåret" säsongen 2011-2012, då hon tävlade med sin dåvarande make Erik Haag.

Målet är dock inte nödvändigtvis att knipa en ny seger. -Det viktigaste är inte att vinna utan det är att ha väldigt kul och det kommer vi att ha. Sedan om vi vinner så blir vi ju inte sura, säger Martina Haag.

Ett helt nytt spännande lag är det som består av författaren Denise Rudberg och skidåkaren Johan Olsson. De känner inte varandra utan tussades ihop av SVT. -Vi har aldrig ens pratat med varandra. Men min tilltro till Johan grundar sig i hans sommarprat som jag tyckte var briljant. Om han är sann sin historia i det sommarpratet så tror jag att vi har goda chanser att komplettera varandra, säger Denise Rudberg.

"På spåret" får premiär i SVT1 den 8 december.