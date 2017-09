Veckans tips från Kulturnytt i P4!

TV-SERIE

I veckan har det varit svensk premiär för HBO:s omtalade tv-serie "The Deuce". Serien utspelar sig i New York kring Times Square under 70-och 80-talen och handlar om legaliseringen av porrbranschen och framväxten av den lukrativa så kallade "vuxenfilmen". En av producenterna är skådespelerskan Maggi Gyllenhaal som spelar den prostituerade Candie. Hon sköter sina egna affärer och vägrar underordna sig gatans hierarki.

Maggie Gyllenhaal gör en kaxig roll som gör sig särskilt bra i kontrast till annars unken kvinnosyn i tv-serien. Och gillade man The Wire är det här något att spana in för det är samma skapare bakom serien.

FILM

Veckan började ju i sorg när beskedet kom att underhållaren, författaren och regissören Hasse Alfredson hade gått bort. Han hade gåvan att få oss att skratta så vi gråter men kunde också skaka om och skrämma sin publik ordentligt, inte minst i filmen "Den enfaldige mördaren".

En film om de svaga och de starka i samhället där Hasse Alfredson själv spelar rollen som den grymme fabrikören som utnyttjar människor hänsynslöst.

På lördag visas filmen i SVT igen - passa på att se en svensk filmklassiker som håller än idag.

MUSIK

Denna veckan måste helt enkelt musiktipset bli Foo Fighters nya skiva "Concrete and gold". Det här är ett band som har gått från den gamle Nirvanatrummisen Dave Grohls enmansprojekt till att dra en publik på 86 000 till en konsert på Wembley Stadium.

Att utforska västerländsk popmusik verkar vara Dave Grohls livsprojekt: allt från hårdare rock till garageinspelningar på rullband.

Den nya skivan är lite back to basics med bandet i en studio där de gör sin grej fast med ett gäng väldigt blandade gästartister: bland andra Paul McCartney, Justin Timberlake och Alison Mosshart från The Kills. Perfekt att lyssna på och hålla värmen till under årets sista grillfest eller när tacomyset ska förberedas.