"Bilister blev kvar i vattenmassorna"

– Efter klockan 16 började vi få larm om vatten som trängde in i fastigheter, vid 8-tiden var det väl kulmen och vi höll på och hade enheter och manskap igång, och avslutade det sista nu klockan 4 i morse. Vi fick in larm från ungefär 70 till 80 olika adresser, säger Anders Gärdhagen, stabschef på Räddningstjänsten som även kallade in hjälp från Södra Älvsborgs räddningstjänst för att åtgärda översvämningar i Partille.

Har någon person råkat illa ut?

– Vi har ingen som har skadats sig på grund av detta, men vi hade en del incidenter där personer blev kvar i bilar, som vi fick rädda ut, som fastnade i vattenmassorna.

Enligt SMHI kom det hälften så mycket nederbörd som det vanliga genomsnittet för hela september, mellan 30 till 40 millimeter i nordvästra Götaland.

– Det var både regn och hagel i stora mängder så framförallt var det Partille och på Hisingen, säger säger Anders Gärdhagen.

En boende på Hisingen berättade igår om bilister som tagit till trottoarer och gräsmattor för att köra förbi den översvämmade gatan utanför hennes hem, och sade igår till Göteborgs-Posten vattnet såg ut att vara till knähöjd.

Räddningstjänsten fick pumpa ut vatten från flera fastigheter inklusive ett köpcentrum i Partille.

En del avgångar från Landvetter flygplats blev även försenade på grund av vädret.

Inför det kraftiga regnet igår gick SMHI ut med en klass 1-varning för höga flöden i små vattendrag. Den gäller i södra Hallands län, i norra Skåne och i västra Kronobergs län, och SMHI skriver att risken bör nå sin kulmen idag lördag.