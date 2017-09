Oavgjort för Nittorp och kvalchansen borta

Mariebo var bättre i första halvlek och tog ledningen välförtjänt. I andra halvlek kämpade sig Nittorp in i matchen och efter några fina chanser kunde Hanna Johansson nicka in en hörna. Serieledande Jitex kan redan på lördagen säkra seriesegern genom vinst mot bottenlaget Falköping. Nittorp han under alla omständigheter gjort en riktigt bra säsong. Ingen förlust mot topplagfen, två segrar mot Jitex, tolv raka utan förlust och en trolig andraplats gör säsongen till den bästa på många år för Nittorp.