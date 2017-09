Grodor byter färg vid parning

– Nästan alla grodarter vet vi alldeles för lite om. Grodorna blir färre och färre på grund av sjukdomar och förlust av habitat. Så allt vi vet om hur de beter sig och hur de parar sig och hur de hittar sina partner kan hjälpa till att skydda dem, säger Almut Kelber, professor i sinnesbiologi vid Lunds universitet.

Tidigare har man bara känt till några få arter, som till exempel åkergrodan i Sverige som blir helt blå vid parning.

Vad är det som gör att färgbytet är viktigt för dem?

– De kan då se vilken hane som är i parningsstämning. Möjligen är det också så, även om det inte är studerat här, men hos många djur betyder en exakt färgschattering någonting. Ett djur som har bra hälsa har ofta en kraftig färg, säger Almut Kelber.

Referens: Bell RC et al "Breeding biology and the evolution of dynamic sexual dichromatism in frogs " Journal of Evolutionary Biology. September 2017. doi: 10.1111/jeb.13170