En rädd fantom bakom masken

Att Göteborgsoperan ska ge sig i kast med The Phantom of the opera, det har jag väntat på länge. Så nu äntligen har denna dramatiska musikal haft premiär, säger recensenten Thorvald Pellby Petterson.

Utspelar sig på operan

På en av operorna i Paris håller man som bäst på att repetera in en ny föreställning då underliga saker händer. Det ter sig rent livsfarligt att vistas på scenen och den stora italienska operadivan lämnar huset under stor dramatik. Vad göra? Christine som är dansare har under en tid tagit sånglektioner för en mystisk herre. Hon får gå in i rollen divan lämnat och gör stor succé. Operahusets nya ägare är mycket nöjda.

Men mystiska brev skickas till direktionen som i smått och stort dikterar villkoren för de aktuella föreställningarna. Det mesta går ut på att det är Christine som ska få sjunga huvudrollerna. Vem är det då som styr och ställer i operahuset, jo det är den beryktade operafantomen. Han är kompositör och kräver att få sin opera Don Juan uppsatt. Ensemblen är måttligt förtjust. Gör man inte som han säger så händer det hemska ting!

En liten kärlekshistoria måste ju också finnas och här handlar det om ett klassiskt triangeldrama då två män älskar samma kvinna, Christine. Christine slits känslomässigt mellan The Phantom och sin ungdomskärlek Raul.

Svenska som förebild

Gaston Leroux skrev romanen om operafantomen och man kan tänka att han var en stor beundrare av operasångerskan Christina Nilsson från Snugge i Småland. Det sägs att det är henne författaren haft i tanke då han nedtecknade Christines öde. Christina Nilsson var en våra första världsstjärnor på operascener runt om i världen under andra hälften av 1800-talet. Hon hade stora framgångar även i Paris.

I denna uppsättningen av The Phantom är scenografin och dekoren helt ny. Jag upplever den mäktig, med tunga valv och kulisser i gåtfull gråskala. Scenografin och dekoren är ny men scenbilderna, tidsandan och handlingen är de samma. Uppsättningen är mäktig och mystiken påfallande. Det stör mig dock att verket framförs på engelska. När Christine i andra akten sjunger sången Wishing you were somehow here again så gör hon detta delvis på svenska och det känns oerhört befriande.

"Fantomprestation"

Göteborgsoperans kör och orkester visar verkligen var skåpet ska stå och gör en bombastisk men samtidigt en känslig tolkning. Soloprestationerna är överlag mycket bra både vad gäller sång och inlevelse i de olika karaktärernas personliga drag.

Som Raul hör vi John Marin Bengtsson och han gör en helgjuten tolkning av den förälskade unge mannen. Han har en stämma som håller i hela registret och vars skönhet är påfallande. Christines parti sjungs vid premiären av sopranen Sofie Asplund. Hon är fullkomligt självklar i rollen och står i en klass för sig under premiärföreställningen. Med självklar auktoritet, scennärvaro och en röst av yppersta kvalitet utgör tolkningen av rollen en riktig ”fantomprestation”.

Fred Johanson i rollen som The Phantom äger även han scenen. Tolkningen av rollen är väldigt känslig medan all grymhet ändå finns där. Jag tycker mig dock skönja en liten och ganska rädd människa bakom det maskerade ansiktet.

The Phantom of the opera:

Musikal av Andrew Lloyd Webber, Charles Hart och Richard Stilgoe.

Dirigent: Nick Davies



Medverkande: Fred Johanson, Sofie Asplund, John Martin Bengtsson, Anders Wängdahl, Karolina Andersson, Iwar Bergkwist, Erika Sax mfl.

Göteborgsoperans kör och orkester

Thorvald Pellby Petterson