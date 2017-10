Anders Svensson vill hjälpa Elfsborg nästa säsong

– Jag kan tänka mig att vara med i ett team och vara en resurs, säger Anders Svensson.

Anders Svensson berättar att han pratat flera gånger med klubbchefen Stefan Andreasson om att få vara mer delaktig i klubben. Just nu är det turbulent i hans gamla klubb. Tränaren Magnus Haglund har nyligen lämnat laget. Ordföranden Bosse Johansson har aviserat att han tänker hoppa av under nästa år. Anders Svensson som är klubbens största spelare i modern tid vill kliva in i någon form av roll. Han lyfter fram de unga spelarna som viktiga för klubbens framtid.

– Vi får se vad det blir för nya tränare. Jag har inget kontrakt med TV i fortsättningen heller. Vi får se, det är bara spekulationer ännu.