Storbrist på kockar, och det blir värre

Idag har vi berättat om Borås stads satsning på att validera/befordra kökspersonal till kockar, allt för att täta luckorna i leden.

Problemet är inte unikt. Branschen skriker efter folk och enligt rapporten "Tillväxtvärk?" från 2014 ser det inte ljusare ut runt hörnet.

Färre ansökningar

Rapporten, beställd av restaurangfacket, pekar på att man kommer sakna 50 000 anställda år 2023 - kockar, kallskänkor, servispersonal som inte kommer gå att få tag på.

– Det har varit kockbrist i tio år och i Arbetsförmedlingens statistik ligger yrket i topp bland bristyrken. Främst den privata sektorn har fått ett otroligt uppsving, men även den offentliga, säger Marie Birgersson - ombudsman på Hotell- och restaurangfacket.

Problemet är att det inte fylls på i bakändan. I år sjönk ansökningarna till restaurang- och livsmedelsprogrammet nationellt med 11 procent, men enligt facket har trenden pågått längre än så.

– Jag tror att mycket hänger ihop med gymnasiereformen 2011.

Boven bakom?

GY 11, som reformen hette, innebar bland annat att yrkesutbildningar inte längre automatiskt gav möjlighet att söka vidare till högskolan. Nu blev de ämnena istället frivilliga tillval.

– Jag tror föräldrarna fick till sig att yrkesutbildningarna var för sämre elever, att det inte är tillräckligt bra.

Bilden bekräftas av kockläraren Mats Ahlberg på Almåsgymnasiet i Borås. Han fyller fortfarande sin klasser, men har sett ansökningarna gå ner rejält senaste sex åren.

Han påminns ständigt hur stor efterfrågan det finns.

– Jag får två till tre samtal i veckan från Norge, Stockholm - you name it. Jag kan inte erbjuda några. Mina avgångselever från i våras har redan jobb.

Ändring på gång

I regeringens budget ligger nu ett förslag som kan ändra spelreglerna igen. Där talar man om att återinföra högskolekompetensen i yrkesutbildningarna igen från hösten 2019.

– Vi är extra glada över detta - vi behöver fler som hittar hit och levererar bra mat. Högskolekompetensen har gått att välja till hela tiden, men folk har inte vetat om det, säger Marie Birgersson på Hotell- och restaurangfacket.