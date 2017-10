Tunbjörks projektrum öppnar i Borås

Med sina högst personliga infallsvinklar på samhället och tillvaron blev boråsfotografen en av världens ledande fotojournalister, och gjorde också begreppet tunbjörkare till en egen genre.

Maud Nycander, som var gift med Lars Tunbjörk, föröker förklara hur en sådan ser ut:

– Någon har kallat honom fotografiets Jaques Tati, det ska vara en vardagssituation genom en absurd blick, säger hon.

I Tunbjörks projektrum som nu öppnar på konstmuseet i hans hemstad, är det meningen att man djupare ska kunna studera bilder, och artiklar ur hans produktion. Så småningom ska också ett permanent Tunbjörkcenter bli verklighet i Borås, men var är inte klart ännu.

Under fredagen hålls ett symposium som gästas bland andra av Kathy Ryan, bildchef på New York Times Magazine. Samtidigt premiärvisas en hel utställning med de prisbelönta bilder Lars Tunbjörk tog under Paris fashion week 2005. Vännen och kollegan Peter Claesson har curerat utställningen.

– Han var en timid och humanistisk person, men när han fick kameran på sig hände något. Ofta blev det en slags humor som kunde vara plågsam att se, säger han.