Polisen tystade Jesus-predikant i Borås

– The end is near, the end is near, varnade predikanten.



Meddelanden tas emot på olika sätt av boråsarna. Många tyckte han var högludd och polis kallades till platsen. Andra tyckte att han gjorde något bra och att man ska kunna uttrycka sig som man vill.



Polisen försökte förbjuda honom att använda mikrofon och högtalare. Då tyckte mannen att det var djävulen som försökte stoppa honom.