Elin Ribjers trendspaning: mer och mer extravagant

Elin Ribjer, student vid Nordiska Textilakademin i Borås, åkte på trendspaning till tygmässor i Paris och Portugal för att inspireras.

– Just nu har vi sett mycket rött i höst. Det är ju verkligen en färg. Och sedan mycket "powersuits" och sådana där strumpskor typ. Så ganska mycket roligt. Det känns som att i och med att omvärlden är lite skakig just nu så har verkligen alla designers tagit in ganska mycket kul, säger Elin Ribjer.

Igår berättade studenterna för allmänheten om det kommande modet.

– Det blir mer och mer extravagant. Mycket broscher, väldigt mycket blommigt och väldigt mycket utstickande detaljer på plaggen.

Har du inspirerats på din trendspaningsresa?

– Jag har nya glitterskor. Det ger färg och lite party i vardagen, säger Elin Ribjer.