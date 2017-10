Härlig kämpaseger för Norrby

Norrby, före dagens match på kvalplats, slog alltså gästande Degerfors med 2-0. Efter en jämn första halvlek, dock med ett litet Norrbyövertag, jämnade det ut sig i andra halvlek. Ett löpande och kämpande Norrby släppte dock inte till något i försvarsväg, och så gjorde tränaren Simon Eriksson två matchavgörande byten. Först kom Prosper Kasim in och gjorde 1-0 på ett skott via ett degerforsben. Sedan byttes Leonard Pllana in och han avgjorde matchen med ett snyggt vänsterskott. Norrby förbättrade därmed avsevärt sina chanser att undvika kvalspel. Tre matcher återstår för laget, GAIS, Värnamo och Åtvidaberg.

Fotboll Superettan Norrby-Degerfors2-0((0-0))

1-0 Prosper Kasim (79), 2-0 Leonard Pllana (90).

Publik: 454.

Dalkurd 26 16 6 4 53 21 54

Brommapojkarna 26 16 4 6 52 25 52

Trelleborgs FF 26 13 7 6 45 27 46

Helsingborg 26 10 11 5 35 36 41

Falkenberg 26 10 10 6 43 35 40

Öster 26 11 7 8 41 33 40

Degerfors 27 11 6 10 37 35 39

Värnamo 26 10 5 11 40 39 35

Norrby 27 10 4 13 40 51 34

Örgryte 26 9 7 10 27 39 34

Varbergs Bois 26 8 8 10 39 38 32

Gefle 26 9 4 13 34 42 31

Gais 26 8 7 11 21 32 31

Frej 26 7 4 15 35 43 25

Syrianska FC 26 7 3 16 36 53 24

Åtvidaberg 26 5 5 16 19 48 20