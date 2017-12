Besvärligt läge på vägarna i Västsverige

– Det är besvärligt som sjutton, men det är som det brukar vara när det är halt, det är ingen speciell situation, säger Lennart Hellsing på Trafikverkets pressjour.

På sin hemsida rapporterar Trafikverket om en rad olyckor som påverkar trafiken runt om i Västra Götaland. Det är också lastbilar som inte kommer uppför backar, och som blockerar trafiken, bland annat på E6 vid Stenungsundsmotet och vid Spekeröd.

Även på riksväg 40 står det fordon som inte tar sig uppför backarna på ett par ställen.

I och runt Göteborg varnar Trafikverket för besvärligt eller mycket besvärligt väglag med halka och lössnö.

Västtrafik skriver på sin hemsida om störningar i busstrafiken i Göteborg, Mölndal och Härryda. Vissa linjer är helt indragna, bland annat till Landvetter flygplats.

Just på Landvetter stoppades flygtrafiken helt under en timme på söndagskvällen, eftersom man inte hann röja undan all snö som föll på landningsbanorna.

Efter klockan 20 kunde trafiken komma igång igen, men med följdförseningar, enligt Swedavia.

Trafikverket har fordon ute som röjer snö och halkbekämpar, och enligt Lennart Hellsing på verkets pressjour är det alltså inte fråga om någon extrem situation. Men han manar ändå folk att ta det lugnt:

– Om man behöver vara ute, kör försiktigt och framför allt, håll avstånden, säger han.

På polisen Region Väst har vakthavande befäl Peter Nordengard fått in rapporter om ett antal olyckor, men ingen allvarligare sådan.

– Det är ett antal olyckor, men jag vet inte hur många, och hur många som i så fall beror på vädret, säger han.

SMHI:s jourhavande meteorolog Caroline Vahlberg säger till TT att det kommer att klarna upp under natten.

– Vi har ett område med kraftigare snöfall som rört sig över Västra Götaland och Bohuslän och som drar vidare norrut under natten, så då klarnar det upp. På en del håll har det kommit upp mot fem centimeter och det är klart det kan bli besvärligt att det kommer på så kort tid, säger jourhavande meteorolog Caroline Vahlberg på SMHI.

Förutom snöhalkan sjunker temperaturen till några minusgrader i natt och då är det också risk för frostbildning på vägarna, enligt SMHI.