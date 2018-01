Tusentals handbollsspelare i Mark

Tygrikesnatta är en handbolls-cup för ungdomar födda 2001-2008 som arrangeras av Marks HK. med årets 56 lag och ca 2000 spelare så har man slagit rekord i antal deltagare

De deltagande lagen kommer från hela landet, Skåne, Blekinge, Småland, Stockholm med flera. Turneringen pågår sent in på lördagskvällen och fortsätter under söndagen vilket innebär att ca 1600 personer övernattar i skolor, bygdegårdar, hotell och pensionat över hela kommunen.